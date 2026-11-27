Nawat Itsaragrisil, bilib na bilib kay Bea Millan-Windorski
Sana all pinupuri! Todo ang paghanga ni Nawat Itsaragrisil, ang president ng Miss Grand International, para kay Bea Millan-Windorski pagkatapos ng performance nito sa Miss Universe 2026. Sa isang livestream sa kanyang social media page, tinawag ni Itsaragrisil ang Philippine delegate bilang pinakamagaling na kandidata mula sa Asia sa edisyong ito.
Kahit wala na ang video sa kanyang platforms, kumalat pa rin ang mga clips nito sa TikTok. Binanggit ni Itsaragrisil na First of all, I would like to [congratulate] Bea, the representative from the Philippines, at dinagdag na si Bea lang ang tanging representative mula sa Asia na nakarating sa Top 12 at Top 5. Ayon pa sa kanya, She is the best from Asia.
Siyempre, hindi rin nakaligtaan ni Itsaragrisil na batiin si Jennifer Barreto ng Puerto Rico, na nanalo bilang Miss Universe 2026. Ang finals ay ginanap sa Puerto Rico noong Nobyembre 24, o Nobyembre 25 sa oras ng Pilipinas, kung saan nagwagi si Barreto.
Kaso, may twist ang pageant season na ito. Hindi sumali ang mga bansa mula sa Southeast Asia gaya ng Thailand, Indonesia, Vietnam, Laos, Malaysia, at Singapore. Ito ay dahil sa gulo o dispute sa pagitan ng "Eastern" faction ng Miss Universe Organization na pinamumunuan ni Itsaragrisil, at ng "Western" faction naman na pinamumunuan nina Raul Rocha at Ronald Day tungkol sa franchise rights na hawak ng Thai businessman.
Si Bea ay third runner-up sa kompetisyon.