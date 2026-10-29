Katseye, babalik sa Pilipinas para sa 'The Wildworld Tour' 2027
Maghanda na ang mga Eyekons dahil babalik ang global girl group na Katseye sa Pilipinas para sa kanilang ‘The Wildworld Tour’ sa 2027. Inanunsyo ng grupo ang legs ng tour para sa Asia, Australia, at New Zealand sa kanilang social media pages noong Thursday, Oct. 29.
Markahan na ang mga kalendaryo dahil may dalawang shows silang gagawin: Jan. 29 sa SM Mall of Asia Arena sa Manila, at Feb. 7 naman sa SM Seaside Cebu Arena sa Cebu. Sabi nga ng grupo, We can’t wait to see even more of our EYEKONS in 2027!
Para sa mga gustong makakuha ng tickets, kailangang mabilis kumilos. Ang registration para sa Eyekons membership ay nagsimula noong Oct. 29, 11 a.m. at tatakbo hanggang Nov. 1, 6:59 p.m. Susunod naman ang membership presale sa Nov. 10 mula 10 a.m. hanggang 10 p.m.
May special access din ang mga Mastercard holders sa presale mula Nov. 11, 10 a.m. hanggang Nov. 12, 10 a.m. Ang artist presale naman ay gaganapin sa Nov. 12 mula noon hanggang 11:59 p.m., bago tuluyang mag-open ang general ticket sales sa Nov. 13, noon.
Sa ngayon, wala pang announcement tungkol sa presyo ng mga tickets. Ang Katseye ay binubuo nina Lara Raj, Yoon-chae, Megan Skiendiel, Daniela Avanzini, Manon Bannerman, at ang Pinoy pride natin na si Sophia Laforteza.
Sana lang ay kumpleto na sila sa tour! Sa kasalukuyan, naka-hiatus sina Bannerman at Laforteza, pero inaasahang babalik na sa group activities si Laforteza sa January. Last visited ng grupo ang Pilipinas noong 2024 para sa isang fan showcase.
Sino kaya ang isasama niyo sa concert? Ready na ba ang outfit niyo para sa 2027?