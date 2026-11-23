Livestreams ng PBB Collab 3.0, itinigil na
Wala na tayong live feed. Inanunsyo ng Pinoy Big Brother, kasama ang GMA Network at ABS-CBN, na ititigil na ang lahat ng livestreams para sa PBB Collab 3.0.
Kailangang gawin itong big decision para protektahan ang mga housemates mula sa online harassment at cyberbullying. Ayon sa statement na binasa nina Gabbi Garcia at Bianca Gonzalez, ginamit daw ng ilang netizens ang livestreams para magkalat ng mga malicious stories at gumawa ng mga false narratives tungkol sa mga housemates.
Kahit wala nang live, pwede pa ring sumubaybay ang mga fans sa regular episodes, sa digital content ng GMA, at sa iWant PBB Extra.
Sana naman magsilbing lesson ito sa lahat na hindi porket live ang camera ay pwede nang maging toxic. Kayo, okay lang ba sa inyo na wala nang livestream o feeling niyo ay nabawasan ang excitement ng show?