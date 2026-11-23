IU, babalik sa Pilipinas para sa two-day concert sa January 2027
Babalik na naman sa bansa ang South Korean singer-actress na si IU para sa isang two-day concert sa January 2027. Bahagi ito ng kanyang upcoming world tour na inanunsyo niya sa kanyang official social media accounts, kabilang ang Facebook, noong Sunday, Nov. 22.
Scheduled ang performance ni IU, na kilala rin bilang Lee Ji-eun, sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa January 30 at 31, 2027. Kinumpirma rin ng local promoter na PULP Live World ang two-night engagement at pinayuhan ang mga fans na i-follow ang kanilang social media accounts para sa iba pang updates.
Sa ngayon, wala pang announcement tungkol sa ticket prices, seat plans, at kailan ang selling dates ng tickets.
Ang 2027 World Tour
Base sa initial schedule mula sa agency na EDAM Entertainment, tatakbo ang tour mula January hanggang May 2027. Mayroon itong 19 shows sa 10 cities sa Asia at Australia. Magsisimula ang tour sa Bangkok, Thailand sa January 16 at inaasahang magtatapos sa Jakarta, Indonesia sa May 9.
Pagbalik sa Pinas
Huling bumisita si IU sa Pilipinas noong June 1, 2024, para sa kanyang H.E.R. World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan. Bago iyon, nag-perform din siya sa Manila noong December 13, 2019, bilang bahagi ng Love, Poem tour sa Big Dome.
Sikat si IU sa mga hit songs gaya ng Palette kasama si G-Dragon, Through the Night, BBIBBI, Blueming, Eight kasama si Suga ng BTS, Strawberry Moon, Dear My Crazy Soulmate, at Love Wins All. Bukod sa pagkanta, nag-debut rin siya sa acting sa drama na Dream High noong 2011. Naging bida rin siya sa mga series na Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), Hotel del Luna (2019), at When Life Gives You Tangerines (2025).
Kayo, anong kanta ang gusto ninyong mapakinggan live?