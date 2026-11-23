Gulo na naman sa La Union: Andrew, may secret affair sa kambal ng asawa
Akala ng lahat ay perfect marriage na sina Andrew, na ginagampanan ni Derek Ramsay, at Jasmine, na ginagampanan naman ni Andrea Torres. Chill lang ang vibes nila habang pinapatakbo ang isang surf resort sa La Union, pero biglang nagkagulo ang lahat nang pumasok sa eksena si Juliet.
Si Juliet ay ang long-lost twin sister ni Jasmine na bumalik para muling makipag-ugnayan sa kanyang biological family. Pero imbes na family reunion lang ang mangyari, may secret agenda pala ito dahil lihim na nakikipag-affair si Juliet kay Andrew.
Siyempre, mapapaisip talaga tayo kung sino ang mananalo sa puso ni Andrew sa huli. Ang drama na ito ay bahagi ng The Better Woman, isang telenovela na ipinalabas noong 2019 sa GMA Network.
Sino kaya sa dalawang magkamukhang kambal ang magwawagi sa huli?