Ethan Benares, overwhelmed sa pagdami ng fans after PBB
Nagpahayag ng pasasalamat si Ethan Benares at sinabing nagulat siya sa pagdami ng mga sumusuporta sa kanya matapos ang kanyang journey sa “Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0.”
Sabi ni Ethan, nagulat siya nang umabot sa mahigit 100,000 followers ang Instagram account niya. Nag-TikTok Live rin siya noong Lunes ng gabi, na umano'y umabot sa humigit-kumulang 20,000 ang viewers. It's honestly overwhelming. I've only been in showbiz for six months, and I'm very, very grateful for all the support, kwento niya.
Pinasalamatan din ni Ethan ang kanyang international supporters, kasama ang mga fans mula sa Germany. I'm just very overwhelmed by the love and support people are showing me. And I just want to thank them from the bottom of my heart. I genuinely care about each and every supporter, dagdag pa niya.
Sa kabila ng lumalaking atensyon, sinabi ni Ethan na mananatili siyang genuine sa lahat ng kilos at pakikitungo sa mga tao. Aminado siya na nag-aadjust pa lang siya sa pagkakaroon ng mga fans, pero naniniwala siyang walang nagbago sa kanya, kahit noong nasa loob pa siya ng Bahay ni Kuya.
Siyempre, hindi pa rin siya sanay sa compliments kaya nahihiya pa rin daw siya kapag binabati siya ng mga fans. Sabi niya, kailangan pa niyang magtagal sa industry para mawala ang pagka-shy niya, pero pangako niyang itutuloy pa rin ang pag-bow sa bawat taong magandang bumabati sa kanya.
Lumabas si Ethan ng Bahay ni Kuya kasama si Calix Esguerra. Abangan na rin ang kanyang debut single na “Memory of You” na ilalabas soon under GMA Playlist.