Gising na, pageant fans! Miss Universe live na sa Facebook
Handa na ang mga Pinoy pageant fans dahil hatid ng PlayTime Entertainment ang dalawang major events ng 75th Miss Universe via livestreams sa kanilang Facebook page. Para sa mga gustong humabol, ang National Costume Show na naganap noong 21 November sa Puerto Rico ay na-air noong 22 November, 7 a.m. Philippine time. Sumunod naman ang Preliminary Show noong 23 November sa parehong oras.
Dito mapapanood ng lahat ang mga contestants habang ipinapakita ang kanilang national costumes at humaharap sa preliminary stage. Bilang Official Journey Partner ng 75th Miss Universe, hindi na bago ang PlayTime sa mundo ng pageantry dahil naging partner din sila dati ng Miss Universe Philippines. Kasama rin sila sa mga kinilalang partners noong send-off press conference para sa ating bet na si Bea Millan-Windorski.
Si Millan-Windorski ang pambato ng Pilipinas sa kompetisyon na ginaganap sa Jose Miguel Agrelot Coliseum sa San Juan. Bago lumipad patungong Puerto Rico, nagpahayag si Bea na naniniwala siyang darating sa kanya kung ano ang nakatadhana para sa kanya. So maraming maraming salamat po for everything and mabuhay ang Filipina, saad niya.
Ang grand finale ay nakatakda sa 24 November sa Puerto Rico, o sa 25 November, 7 a.m. Philippine time. Ayon kay PlayTime president Crisanto Roy Alcid, pribilehiyo at responsibilidad ang samahan ang journey ng bawat queen. Binanggit niya rin na susuportahan nila ang lahat ng babaeng nasa stage, lalo na si Bea Millan-Windorski na dala ang ating watawat dahil gusto nilang ang bawat Filipino ay nasa front row.
May extra pa na dapat abangan ang mga fans. Nakikipag-coordinate ang PlayTime sa Miss Universe Organization para sa posibleng pagbisita ng bagong crowned winner dito sa Pilipinas. Hintayin na lang ang confirmation mula sa organisasyon para sa mga detalye nito.
Sana talaga mag-visit ang winner, pero ang tanong: may chance kaya si Bea na iuwi ang korona?