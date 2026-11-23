Good cop, bad cop: Viy Cortez at Cong TV, inamin ang parenting style nila kay Kidlat
Sila na talaga ang definition ng good cop, bad cop parenting. Sa isang Q&A session noong Sabado, November 21, kasabay ng announcement ng bagong biscuit endorsement nina Viy Cortez at Kidlat, ibinunyag ng mag-asawa kung sino ang mas strikto pagdating sa pagdidisiplina.
Si Cong TV pala ang tumatayong 'bad cop' ng pamilya. Ayon sa kanya, Ako yung bad. Ako lagi masama sa paningin ni Kidlat, ako yung tagapigil sa kanya doon sa mga bagay na pag alam kong sumosobra siya.
On the other hand, aaminin ni Viy Cortez na hirap siya maging firm kapag umiiyak na ang anak o kapag gumagamit na ito ng emotional appeal. Ang strategy niya? Ipa-asa ang desisyon kay Daddy. ’Di ko kasi kaya pag iniiyak-iyakan na ako. Sasabihin ko, Tanungin natin kay Daddy, kasi si Daddy ang magsasabi kung stop na, ganyan,\ dagdag ni Viy.
Tampuhan after 12 years
Hindi rin naiwasan ng couple na pag-usapan ang mga occasional disagreements nila sa loob ng 12 years na pagsasama. Inamin ni Viy na ang pinaka-tampo niya ay kapag nararamdaman niyang wala raw masyadong time si Cong para sa kanya. Minsan di ko siya maintindihan na, Oh, nga pala, ang dami niyang trabaho, ani Viy.
Na-realize din ni Viy na hindi pala sapat ang paghihintay na kusa itong mapansin ng asawa. Sabi niya, Dati lumalaki [yung away] kapag hinahayaan ko lang at gusto ko na kusa niya ma-realize, hindi pala, kailangan sabihin mo.
From social media to family life
Nagsimula ang relasyon ng dalawa noong 2015 matapos magkakilala sa social media. Si Cong, na sikat na noon sa YouTube dahil sa kanyang comedy videos, ang nag-encourage kay Viy na gumawa rin ng sarili niyang online content.
Dumating ang panganay nilang si Kidlat noong 2022, kung kailan din nag-propose si Cong kay Viy. Ikinasal ang dalawa noong June 17, 2024. Noong March 2025 naman ay dumating ang kanilang pangalawang anak, ang daughter na si Tokyo Athena.
Relate na relate tayo kay Viy—sino ba namang hindi lalambot kapag umiiyak na ang bata? Buti na lang talaga may 'bad cop' na tagapigil kapag sumosobra na.