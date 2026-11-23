alin sa mga roles ni Ashley Sarmiento ang favorite niyo?
Sino nga ba ang pinaka-favorite nating version ni Ashley Sarmiento? Ang Third Big Placer ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 na ito ay kilalang-kilala na natin mula pa noong child star siya, at ngayon ay isa na siya sa mga rising talents ng Sparkle.
Marami na siyang pinasok na GMA shows at talagang may mga roles siya na naging fan favorites. Kaya naman, oras na para pumili tayo kung alin sa mga karakter niya ang pinaka-stand out para sa atin.
Let's be honest, mahirap mamili kasi bawat role niya ay may sariling charm, pero curious kami kung ano ang pick niyo!
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