Katrina Anne Johnson, dinala ang mga bata sa Miss International via special dress
Dinala ni Binibining Pilipinas Katrina Anne Johnson ang mga batang bahagi ng kanyang initiative on inclusivity sa kanyang 2026 Miss International journey sa Tokyo, Japan. Hindi man sila pisikal na nakasama sa Japan, naging bahagi sila ng kanyang presentation sa pamamagitan ng mga special embellishments sa kanyang suot.
Sa isang pre-final event kung saan iprinisinta ni Johnson ang kanyang Sustainable Development Goal (SDG) initiative, mapapansin ang mga maliliit na butterfly-patterned appliqués na nakakalat sa kanyang dress. Ang mga ito ay hindi lang basta dekorasyon dahil gawa ang mga ito mula sa mga piraso ng tela na may thumb prints ng mga batang nakasalamuha niya habang pino-promote ang kanyang campaign.
Sabi ni Johnson sa social media, "10,000% certain" siya na gusto niyang maging bahagi ng kanyang SDG project outfit ang mga batang nakatrabaho niya. Para sa kanya, hindi lang sila dapat maging inspirasyon sa design kundi dapat ay maging creators din. Gusto niyang magkaroon sila ng puwesto sa Miss International stage kahit hindi sila physically na naroon sa tabi niya.
Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, inaasahan ni Johnson na naramdaman ng mga bata na kasama nila siyang tumayo sa stage habang idine-deliver ang kanyang mensahe tungkol sa recognition at inclusivity. Para sa amin, this is such a heart-melting detail! Imbes na bonggang beads lang, thumb prints pala ng mga bata ang secret weapon niya.
Ang laban para sa inclusivity
Sa kanyang presentation, binigyang-diin ni Johnson na maraming potential para sa mga dakilang bagay ang nananatiling unnoticed o unrecognized. Para sa kanya, ito ang kapalit ng inequality, na siyang sinusubukang solusyunan ng SDG 10.
Personal ang hugot ni Johnson dito dahil proud daughter siya ng isang deaf father. Kinuwento niya na kailanman ay hindi niya naisip na may kulang sa kanyang ama. Pero habang lumalaki siya, na-realize niya na ang society ay hindi laging receptive at minsan ay nagbubulag-bulagan sa mga pangangailangan ng mga taong pinaka-kailangan ng tulong.
Mula pharmacist hanggang community advocate
Ginamit ni Johnson ang kanyang karanasan sa loob ng 10 taon bilang community advocate at pitong taon bilang pharmacist para makita ang reality ng inequality. Dito siya na-inspire na simulan ang kanyang initiative na "1000 doors to inclusion" dahil nakita niya kung paanong ang inequality ay minsan hindi nakakaabot sa mga taong deserve sana ng tulong.
Kahit na ang program niya ay rooted sa SDG 10 o reduced inequalities, sakop din nito ang iba pang goals gaya ng SDG 3 para sa good health and well-being, SDG 4 para sa quality education, SDG 8 para sa decent work and economic growth, at SDG 17 para sa partnerships for the goals. Sobrang comprehensive ng approach niya, hindi lang ito basta pageant talk.
Impact ng kanyang kampanya
Matapos niyang manalo ng Bb. Pilipinas title noong 2025, naabot ni Johnson ang 3,400 Filipinos. Sa tulong ng kanyang kampanya, nabigyan sila ng accessibility, awareness, at educational materials. Nagbigay rin siya ng access sa health and hygiene, at nag-promote ng mga livelihood opportunities.
Tinapos ni Johnson ang kanyang presentation sa isang malakas na paalala: being different does not make you deficient. Nanawagan siya na magbukas pa ng maraming pinto para makita ng mundo ang mga bagay na namimiss dahil sa inequality.
Si Katrina Anne Johnson ay ang Binibining Pilipinas International 2025 na kumakatawan sa Pilipinas sa Miss International 2026. Ang Miss International ay isang Japan-based beauty pageant na inoorganisa ng International Culture Association mula pa noong 1960, at ito ang ikaapat na pinakamalaking pageant sa mundo pagdating sa dami ng national winners na kalahok.