kape at queso de bola? game kami diyan!
Imagine-ing kape pero lasang Pasko. Inilabas na ng Bo’s Coffee ang Queso de Bola Series nila, at tatlong drinks ang bida rito na pinagsama ang savory-sweet na taste ng queso de bola sa coffee at dessert-inspired creations.
Para sa mga gusto ng matapang, may Queso de Bola Americano na bold espresso na may creamy finish at topped with rich, cheesy foam. Kung mas prefer naman ang smoother na vibe, andyan ang Iced Keso Latte na balanced coffee notes na may layer ng queso de bola goodness.
Hindi lang drinks ang may holiday glow-up dahil may bibingka treats din. Ang Mini Bibingka ay available sa Classic at Yema variants para sa mga naghahanap ng soft at comforting rice cake. Para naman sa mga gusto ng mas indulgent, may Bibingka Cheesecake na pinagsama ang nostalgic appeal ng bibingka sa creamy dessert experience.
Kasalukuyang nagse-celebrate ang Bo’s Coffee ng kanilang 30th anniversary, kaya naman ang mga flavors na ito ay tribute sa mga tradisyong nagbubuklod sa mga Pinoy. Ipinakita rin ang mga food-inspired treats na ito sa Salu-salo event ng brand, kung saan nag-set up sila ng Paskong Pinoy Noche Buena table kasama ang kanilang business at media partners, loyal customers, at employees para i-celebrate ang spirit ng kapwa.
Available na ang Queso de Bola Series sa mga Bo’s Coffee stores sa Luzon at Cebu. Pwede rin itong i-order via Foodpanda kung tinatamad lumabas.
Seryosong tanong: Masarap ba talaga ang cheese sa kape o pang-estetik lang?