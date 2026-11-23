Late na sinundo? May ibang passenger princess na pala!
Grabe ang plot twist sa Bubble Gang noong November 22, 2026! Akala ba naman ay late lang ang sundo, iyon pala ay may ibang passenger princess na sinundo-t. Aminin natin, relate na relate tayo sa ganyang eksena—yung akala mo traffic lang, pero traffic pala sa puso ng iba.
Kailan pa ba tayo hindi nabigla sa mga hirit ng sketch comedy show na ito? Kasama sa cast sina Michael V., Paolo Contis, Chariz Solomon, Kokoy de Santos, Analyn Barro, Buboy Villar, EA Guzman, Matt Lozano, at Cheska Fausto.
Available ang BBLGANG highlights sa YouTube. Mapapanood din ang buong episodes sa GMA Play app at sa GMANetwork.com/GMAPlay. Napapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo, 6:15 PM, sa GMA Network.
Sino dito ang nakaranas na maging 'passenger princess' pero naiwan sa ere?