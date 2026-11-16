LG OLED TV celebration sa Ayala Museum, naging art gallery kasama sina Alden at Janine
Nag-celebrate ang LG Electronics Philippines ng 13 years of OLED TV innovation sa pamamagitan ng isang media launch na tinawag na “A Canvas of Possibilities.” Ginanap ang event noong October 30, 2026, sa Ayala Museum sa Makati City, kung saan ipinakita ang kanilang pinakabagong AI-powered televisions.
Kasama sa selebrasyong ito sina Alden Richards, isang aktor at singer, at si Janine Gutierrez, isang Filipino actress. Imbes na typical na product presentation ang gawin, ginamit ng LG ang setting ng museum para ipakita kung paano pwedeng maging bahagi ng entertainment at creative interests ang kanilang mga TV.
Ang tatlong bida sa display
Sa gitna ng showcase, tatlong television technologies ang pinag-focusan: ang LG OLED evo AI, LG Micro RGB evo AI, at LG QNED evo AI. Ipinakita ang mga ito through interactive exhibits na nag-highlight sa picture quality, gaming performance, digital art, at personalized entertainment.
Sa True Cinema exhibit, ipinakita ang iba't ibang approach ng tatlong display technologies pagdating sa picture quality. Ang LG OLED evo AI ay gumagamit ng self-emissive pixels para makapag-produce ng deep blacks, precise contrast, at detailed images. Para naman sa LG Micro RGB evo AI, ipinagmalaki ang Triple Crown 100% Color Coverage para sa vibrant visuals at color reproduction. Samantala, ang LG QNED evo AI ay nag-demonstrate ng smooth motion, contrast, at vivid colors para sa iba't ibang viewing experiences.
Sa tulong ng curated content at side-by-side demonstrations, ipinaliwanag kung paano nakakaapekto ang picture quality sa experience ng panonood ng mga pelikula, TV programs, at iba pang visual content.
AI powers and gaming goals
Hindi rin nagpahuli ang LG sa pag-highlight ng AI features sa kanilang 2026 television lineup, na nauna nang naipakita sa IFA 2026 sa Berlin, Germany. Tampok dito ang AI Processor Gen3 na unang inilagay sa LG OLED evo series bago ito inextend sa ultra-large Micro RGB evo televisions. Ang processor na ito ang nagpapatakbo ng AI Dual 4K Upscaling para sa image clarity at AI Sound Pro para sa audio processing.
Kaya naman pumasok ang gaming interests ni Alden Richards sa kwento. Sa isang interview, shinare niya ang kanyang personal gaming experience at kung paano nakakatulong ang visuals at smooth performance ng LG television sa pag-enjoy niya sa video games. Ang kwentong ito ay swak na swak sa Ultimate Gaming zone ng event, isang gaming-inspired lounge kung saan pwedeng i-experience ang gameplay gamit ang LG OLED evo AI televisions. Dito, binigyang-diin ang responsive visuals at smooth motion na mahalaga sa immersive gameplay.
TV as a piece of art
Bukod sa gaming at cinema, may Digital Art showcase rin kung saan ginawang platforms ng artwork ang mga TV. Gamit ang LG OLED evo AI, QNED evo AI, at Micro RGB evo AI displays, ipinakita kung paano magmumukhang gallery ang environment gamit ang digital images. Ipinakilala rin dito ang LG Gallery+, isang feature na idinisenyo para mapalawak ang gamit ng TV screens sa pag-display ng digital artwork.
Ayon kay Yongwoo Park, Media Solutions Product Director ng LG Electronics Philippines, layunin ng mga teknolohiyang ito na i-enhance ang home entertainment experience. Binanggit niya na ang entertainment ay may espesyal na paraan ng pag-bring together sa mga tao, pag-inspire ng emotions, at pag-create ng memories. Gusto raw ng kumpanya na maging mas meaningful ang mga experience na ito, mapa-pelikula man, games, o digital art.
Dagdag pa ni Park, exciting ang experience ngayon dahil nagtutulungan ang picture quality at intelligent technology para maging mas personal ang entertainment. Gusto raw ng LG na makita ng mga guests ang mga innovation na ito para ma-imagine nila kung paano ito dadalhin sa sarili nilang mga bahay.
Sa huli, ang “A Canvas of Possibilities” ay hindi lang basta pag-celebrate ng 13 years of OLED innovation, kundi isang pagpapakita kung paano lumalawak ang gamit ng television para sa creative expression at entertainment, lalo na sa presensya nina Alden Richards at Janine Gutierrez.