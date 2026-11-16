Angelina Jolie, pangarap na space para sa local makers, at quantum computing sa ASEAN Summit
Sino ba namang hindi aabangan si Angelina Jolie? Pero sa ASEAN Inclusive Growth Summit na naganap noong 11 November 2026 sa Manila, hindi lang beauty at fame ang highlight kundi ang usapin ng inclusive economic growth. Ang event na ito, na pinamunuan ng Mastercard Center for Inclusive Growth kasama ang ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), ay naging meeting point ng mga business leaders, government officials, at creative industries habang chair ang Pilipinas sa ASEAN.
Si Angelina Jolie ay isang American actress, director, at humanitarian activist. Sa kanyang pagpunta sa summit, ibinahagi niya ang kanyang malalim na koneksyon sa Cambodia, isang bansang binisita niya noong una para sa isang pelikula pero naging tahanan na rin niya. Naalala niya na nang bumalik siya para magboluntaryo sa isang paaralan, may naisip siyang nagpabago ng kanyang buhay: My son is here. I have to find him. Nakilala niya si Maddox.
Ang vision para sa Atelier Jolie
Kuwento ni Jolie, naging bahagi siya ng pag-aayos ng Cambodia, mula sa paglilinis ng 48 landmines sa lupang naging tahanan niya hanggang sa pag-check sa mga kalsada at school sa paligid. Lumawak ang trabahong ito sa conservation at livelihoods gaya ng beekeeping, dahil ang goal niya ay mag-invest sa independence ng mga tao doon.
Dito pumasok ang plano niya para sa Atelier Jolie. Gusto ni Jolie na magkaroon ng mga space kung saan ang mga artists at makers ay pwedeng magbenta ng kanilang gawa, makahanap ng collaborators, at maabot ang mga customers sa labas ng kanilang bansa. Nabanggit niya ang pagbubukas ng ganitong space sa Cambodia at nag-drop ng possibility na magkaroon din nito sa Pilipinas. Kung mangyayari ito, ang mga local makers at products ang magiging majority sa space na ito, at plano ring gumamit ng online store para mas lumawak pa ang reach ng mga buyers.
Fashion, creativity, at ang creator economy
Bago pa man sumalang si Jolie, naging highlight na ng hapon ang fashion show ni Dexter Alazas. Ipinakita sa kanyang Hablonuevo collection ang galing ng handwoven Cebuano textiles na ginawang contemporary designs. Dumalo sa show na ito si First Lady Louise Araneta-Marcos. Ang program ay nagpatuloy sa isang usapan tungkol sa Filipino creativity kasama ang fashion designer na si Rajo Laurel, at tumalon naman sa topic ng creator economy at e-commerce kasama ang actress at entrepreneur na si Kylie Verzosa.
Ang koneksyon nito sa sinabi ni Jolie ay simple lang: paano nga ba makakarating ang mga kababaihang naghahabi ng mga textiles sa Cebu sa mga buyers na nakikita sila sa runway? Sa huli, ang inclusive growth ay tungkol sa kung paano makakahanap ng buyers ang mga women behind the work para kumita sila at sila mismo ang magdesisyon kung paano lalago ang kanilang negosyo.
Quantum computing at ang kinabukasan ng business
Hindi lang fashion at art ang napag-usapan, kundi pati ang nakakatakot na side ng tech. Sa isang fireside chat nina Ilaria Chan at Professor José Ignacio Latorre mula sa National University of Singapore, nabanggit ang risks ng quantum computing. Ayon kay Latorre, ang isang powerful quantum computer ay kayang sirain ang encryption na pumoprotekta sa ating mga email at bank accounts.
Ang payo niya sa mga negosyo ay simulan nang alamin kung saan nila ginagamit ang encryption para malaman nila kung ano ang mga dapat i-update. Isang paalala na kahit sa gitna ng creativity, kailangan pa ring maging alerto sa digital security.
Tulong para sa mga small businesses
Sa pagtatapos ng summit, binigyang-diin ni Jon Huntsman ng Mastercard ang energy at creativity ng ASEAN, mula sa tourism hanggang sa musika. Tungkol naman sa tulong para sa mga small businesses, binanggit ni Joey Concepcion III, ang founder ng Go Negosyo at 2026 ASEAN-BAC chair, ang mentoring program ng Pilipinas kung saan ang mga established business owners ang tumutulong sa mga micro at small entrepreneurs. Para kay Concepcion, ang pinaka-importante ay ang access to market, at pwedeng tumulong ang malalaking kumpanya sa pag-secure ng financing at paghahanap ng buyers.
Sumali rin sa usapan si Musa Fazal ng Singapore Business Federation para sa preview ng 2027 ASEAN chairship ng Singapore. Plano nilang ituloy ang nasimulan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabawas ng trade at regulatory barriers, pag-improve ng connectivity ng payment systems, at pagtutok sa energy at sustainability. Gusto rin nilang masigurado na ang regional growth ay makakarating sa mga small businesses, lalo na ang mga pinamumunuan ng mga kababaihan.
Sana nga matuloy yung space ni Jolie sa Pinas, kasi kailangang-kailangan na talaga ng mga local makers natin ng mas malaking platform, 'di ba?