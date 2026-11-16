Avril Lavigne, nanay na! Ibinida ang baby girl sa social media
Nagulat ang lahat nang i-announce ni Avril Lavigne noong Nov 13 na naging ina na siya sa isang baby girl. Walang pasabi at walang anumang sign na buntis pala siya, dahil first time lang ulit mag-post ang singer sa Instagram after more than a year.
Sabi niya sa caption, Our mini f***ing princess has arrived, na hango sa lyrics ng kanta niyang Girlfriend (2007). Kasama sa post ang tatlong black-and-white photos kung saan makikita si Avril na karga ang baby, at may picture din ng dalawang kamay na humahawak sa kamay ng bata. Para naman sa huling shot, may tatlong pares ng chequered Vans sneakers—dalawang adult at isang baby size—na nakahanay sa isang skateboard. Very on brand talaga ang pagiging skate punk persona niya hanggang ngayon.
Sino ang misteryong partner?
Dito na nagka-ganap ang mga fans dahil hindi sinabi ni Avril kung sino ang partner niya. May report na ilang taon na silang nagdedate at hindi raw ito kilalang personality o sikat na tao.
Kung babalikan ang love life ng singer, dalawang beses na siyang nakapag-asawa sa mga Canadian rock stars. Unang naging asawa niya si Deryck Whibley mula 2006 hanggang 2010, at sumunod naman si Chad Kroeger noong 2013 pero naghiwalay sila noong 2015. Wala silang naging anak sa mga kasal na ito. Noong March 2022 naman ay nakipag-engaging siya sa American rapper na si Mod Sun, pero nauwi rin ito sa breakup noong February 2023.
Congrats, Avril! Ready na ba ang baby for the pop-punk era?