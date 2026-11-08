Laureen Uy at Miggy Cruz, expecting na ng kanilang rainbow baby
Bumuhos ang saya sa social media matapos ibahagi ni Laureen Uy na buntis siya. Noong Sabado, 7 November 2026, nag-post ang content creator at fashion influencer sa kanyang verified Instagram account na @laureen para i-announce ang happy news kasama ang kanyang asawang si Miggy Cruz.
Sa kanyang post, nagbahagi si Laureen ng mga photos mula sa kanilang maternity shoot kung saan proud niyang ipinakita ang kanyang baby bump. Simple lang pero ramdam ang kilig sa shoot dahil naka-matching white shirts at light-wash jeans ang mag-asawa habang nakaupo sa sahig sa harap ng isang couch. May malaki ring bowl ng popcorn sa lap ng fashion influencer habang nakangiti sa camera, at sa isang shot ay pabirong nakapwesto si Miggy sa likuran niya.
Maigsi lang pero punong-puno ng emosyon ang caption ni Laureen: “Our biggest blessing 🌈”. Ang paggamit niya ng rainbow emoji ay may malalim na kahulugan dahil ang baby nila ay isang “rainbow baby” — isang term para sa batang ipinanganak matapos ang isang pregnancy loss.
Ang madamdaming journey nina Laureen at Miggy
Hindi naging madali ang daan para sa mag-asawa bago ang magandang balitang ito. Noong October 2024, in-announce nina Laureen at Miggy na expecting sila sa kanilang first child. Pero dalawang buwan lang ang lumipas, noong December 2024, ibinahagi ni Laureen na nakaranas siya ng miscarriage.
Sa isang joint Reel na pinamagatang A letter to our baby girl Miles, inilarawan ni Laureen ang araw na nalaman nilang tumigil na ang tibok ng puso ng kanilang baby girl bilang worst day of her life. Sa madamdaming sulat na iyon, sinabi ni Laureen: I didn’t want to let you go—my body didn’t want to let you go. Even now, it feels like a nightmare I can’t wake up from. But this is our reality, and it’s a pain I never thought I’d have to bear.
Isang taon matapos ang masaklap na pangyayaring iyon, muling nag-open up si Laureen tungkol sa kanilang healing journey. Sa isang Reel, kinuwento niya na dahan-dahang nahanap nina Miggy ang paraan para makabangon muli, one breath and one prayer at a time. Nanatili siyang may pag-asa na hindi pa tapos ang kanilang kwento at naniniwala na may mas magandang plano ang Diyos para sa kanila. Mensahe rin niya para sa ibang mga ina na nakaranas ng katulad na sakit: Better days are coming for us. Have faith. Trust the journey and believe that light will return to your heart.
Suporta mula sa celeb friends at business milestones
Siyempre, hindi nagpahuli ang mga kapwa artista at kaibigan sa pagpapadala ng congratulatory messages sa comment section ni Laureen. Kabilang sa mga bumati sina Megan Young, Kylie Verzosa, at Gabbi Garcia.
Para sa mga followers niya, lalo na ang mga nakaranas din ng pagkawala ng anak, nagsisilbing paalala ang announcement ni Laureen na may liwanag pa rin pagkatapos ng madidilim na araw. Hindi lang pregnancy ang highlight ng couple since 2016, dahil marami rin silang milestones together.
Noong May 2023, inanunsyo nila ang kanilang engagement sa pamamagitan ng isang Reel na inspired sa style ni Wes Anderson. Kasunod nito, officially silang nagpakasal noong April 2024. Bukod sa pagiging content creators, partners din sila sa business dahil pinapatakbo nila ang Hungry Homies at Flo All Day Drinking.
Matagal na niyang sinabi na hindi pa tapos ang kanilang kwento, at ngayon, dumating na ang bagong chapter.