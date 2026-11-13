Sean Lucas at Janeena Chan, nominated bilang Kapuso Host of the Year
Pasok na sa listahan ng nominees para sa Kapuso Host of the Year sa GMANetwork.com Awards 2026 sina Sean Lucas at Janeena Chan. Parehong Sparkle stars ang nakilala sa kanilang hosting sa game show na The People Have Spoken ng GMA Comedy.
Sa nasabing show, kasama ni Sean si Heart Evangelista na facilitator ng laro. Dito raw naging highlight ang pagkuha ni Sean ng mga relatable at candid na opinyon mula sa mga tao, pati na rin ang kanyang nakakatawang banters sa audience, celebri-peeps, team players, at kay Heart. Hindi lang sa game show nagpakitang-gilas si Sean dahil nag-host din siya sa morning show na Unang Hirit at sa iba't ibang events.
Sa panig naman ni Janeena, isa siya sa mga resident celebri-peeps ng The People Have Spoken kung saan nagbibigay siya ng mga unfiltered at entertaining na opinyon. Kilala rin siya sa pakikipag-joke sa mga kapwa celeb at host sa show. Bukod dito, naging sought-after event host na rin si Janeena para sa iba't ibang crowd, mula sa mga K-drama fans hanggang sa luxury audiences.
Ang GMANetwork.com Awards ay isang online voting event para mabigyan ng suporta ng fans ang kanilang paboritong Kapuso stars, love teams, at programs. Nagsimula na ang botohan noong 28 October at tatakbo hanggang 28 December 2026 sa www.GMANetwork.com/Polls. Pwedeng bumoto nang paulit-ulit ang mga fans, at iaanunsyo ang mga mananalalo sa 31 December.
Sino kaya ang mananalo sa poll na ito?