Byeon Woo-seok, gustong pumalit kay Joo Woo-jae sa The Ballad of Us 2
Sa broadcast ng The Ballad of Us 2 noong Mar. 16, kinuwento ni Joo Woo-jae na tumawag ang close friend niyang si Byeon Woo-seok para sabihing pinapanood nito ang show.
Ayon kay Joo Woo-jae, nagtanong pa si Byeon Woo-seok kung pwede ba siyang maupo sa topback seat. Syempre, naging excited ang lahat sa balitang ito, pero biglang nag-drop ng bombshell si Joo Woo-jae: hindi raw makakarating si Byeon Woo-seok sa araw na iyon.
Sabi ni Cha Taehyun, kung hindi talaga pwede, baka pwedeng umalis na lang si Joo Woo-jae para mapalitan na siya ni Byeon Woo-seok. Sumali rin si Jun Hyun-moo sa biruan at sinabing kung walang seat sa topback, may seat naman dito para kay Byeon Woo-seok.
Na-iwan na lang si Joo Woo-jae na speechless habang tumatawa ang lahat.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.