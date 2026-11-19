Bea Millan-Windorski, nag-serve ng high fashion sa Runway to the Universe
Nagpakitang-gilas si Bea Millan-Windorski, ang Miss Universe Philippines 2026, sa Runway to the Universe. Suot niya ang glossy black gown mula sa Puerto Rican designer na si Javier Arnaldo.
Sabi na namin, winner ang sculptural vibe! Ang gown ay may oversized ivory polka dots at dramatic puffed sleeves na talagang nagbigay ng volume sa upper part ng look. May high collar din ito at narrow cutout sa harap ng fitted bodice, habang may maliit na gold-toned accent sa bewang. Ang skirt naman ay hapit sa hips bago mag-flare sa dulo, kaya naman kitang-kita ang silhouette.
Para kumpleto ang awra, pinaresan ito ni Bea ng black gloves, drop earrings, at sleek updo. Sa paa naman, TrendyCreation heels ang gamit niya. Habang nag-pose, nakasabit lang ang kanyang Philippines sash sa isang wrist kaya kita ang harap ng gown.
Let's be honest, daring ang choice ng polka dots para sa isang pageant setting, pero carry na carry naman ni Bea. Bagay ba ang volume ng sleeves o masyado nang overload?