Kusina to stage: 'Vocal Class Wars' ang bagong experiment ng Netflix
Pagkatapos yanigin ang mundo ng cooking shows, itutuloy na ng Netflix ang sikat na formula ng "Culinary Class Wars" sa mundo ng musika sa pamamagitan ng "Vocal Class Wars."
Sa bagong show na ito, magtatapat ang mga kilalang star vocalists laban sa mga anonymous challengers. Ang twist? Walang pangalan na gagamitin ang mga challengers—boses lang talaga ang papatunayan nila para manalo.
Kinuha ng "Vocal Class Wars" ang two-tier system mula sa cooking show. Sa "Culinary Class Wars," 20 star chefs ng White Spoon team ang nakipaglaban sa 80 lesser-known cooks ng Black Spoon team sa unang season. Dito naman, ang mga kilalang singers ang nasa isang panig, habang ang mga challengers sa kabila ay itatabi ang kanilang pangalan para patunayan ang sarili sa pagkanta lamang.
Inanunsyo ng Netflix noong Miyerkules, November 11, na kasalukuyan nang nasa production ang show at nakatakdang mag-premiere sa 2027.
Ang team sa likod ng stage
Ang production ay pinamumunuan ni Kim Hak-min, na siya ring mastermind sa likod ng dalawang season ng "Culinary Class Wars." Kasama niya si Park Sung-hwan, na co-producer naman ng makeup competition show na "Just Makeup" (2025). Hindi na bago ang tambalang ito dahil dati na silang nag-produce ng audition show na "Sing Again" (2020) para sa JTBC.
Ang Studio Slam, ang production company na nasa likod ng "Culinary Class Wars," ang siyang gagawa ng bagong series na ito.
Ayon sa production team sa kanilang press release noong November 11, excited silang palawakin ang universe ng palabas mula sa kusina patungo sa musika, at inaanyayahan nila ang mga manonood na abangan ang class war na ito.
Kaya ready na ba tayo sa bardagulan ng mga boses? Sana lang walang 'overcooked' na performance dito!