Carmelle Collado, handang-handa na para sa Eurovision Asia 2026
Lalaban na ang singer na si Carmelle Collado sa Eurovision Song Contest Asia 2026 Grand Final sa Bangkok, Thailand, sa Sabado, Nobyembre 14. Ito ang kauna-unahang regional spin-off ng sikat na song competition kung saan magsasabung ang mga broadcasters mula sa 11 bansa sa Asia-Pacific region.
Sabi ni Carmelle, "dream come true" ang katawanin ang Pilipinas sa ganito kalaking stage. Inamin niyang nararamdaman niya ang pressure, pero nakukuha niya ang energy mula sa pagmamahal ng mga kababayan. Todo rin ang paghahanda niya sa kanyang vocals at stage presence para masiguradong mapapahanga ang international audience.
Para sa performance niya, gagamitin ni Carmelle ang kanyang signature vocal agility at isang modernong Filipino musical arrangement. Bagaman secret pa ang mga details ng kanyang staging, nangako siya ng isang "show-stopping number" na siguradong mag-iiwan ng marka sa jury at sa mga viewers.
Malaki ang pasasalamat ng singer sa kanyang mga supporters dahil sila raw ang nagbibigay ng confidence sa kanya bago ang live broadcast. Every message of support reminds me that I am not standing on that stage alone. I am carrying the heart and talent of every Filipino, saad niya.
Paano manonood at boboto
Maaaring mapanood ng mga Pinoy sa buong mundo ang live telecast ng competition. Pagkatapos nito, magbubukas ang official voting window para makaboto ang mga fans. Para naman sa mga updates tungkol sa performance order at streaming links, pwedeng i-check ang official Eurovision Asia at local broadcast pages para sa voting mechanics.
Sana talaga ay maiuwi ni Carmelle ang historic first trophy para sa Pilipinas. Kayang-kaya 'yan, go girl!