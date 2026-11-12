Team Makata, tatapos na sa Knockout Rounds ng The Voice Kids
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 12, 2026
Huling grupo nang mag-spotlight ang Team Makata para tapusin ang Knockout Rounds ng 'The Voice Kids' ngayong November 15. Pagkatapos ng performances ng Yengcredibles at Julesquad, sa team na naman ni rap icon Gloc-9 ang focus ng lahat.
Nine young talents ang magpapakitang-gilas sa kanilang vocal skills, pero let's be real, apat lang ang pwedeng makakuha ng spot para makasulong sa susunod na stage.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.