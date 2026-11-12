Mika Salamanca, itataya lahat ng earnings sa vlog para lang hindi ma-evict si Mikee Quintos
Gagawin ni Mika Salamanca, ang Big Winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, ang lahat para hindi ma-evict si Mikee Quintos sa unang eviction ng PBB Celebrity Collab Edition 3.0. Inanunsyo ni Mika sa Instagram na ibibigay niya ang lahat ng kikitain mula sa kanilang special vlog para sa voting campaign na "BBS Mikee."
Sabi ni Mika sa kanyang post, NEW VLOG TOMORROW 5PM WITH ATE MIKEE!! Hindi yan sya pweding lumabas kaya lahat ng kikitain ng vlog namin na ito ilalagay ko sa BBS MIKEE!!!!!!!
Sa teaser ng video, makikita si Mika na nililibot ang bahay ni Mikee, na nakuhanan naman bago pa pumasok ang actress sa PBB house. Na-appreciate ng mga fans ang gesture na ito dahil ginamit ni Mika ang kanyang platform at earnings para tulungan ang kaibigan.
Naging close ang dalawa nang magkasama silang magtrabaho sa pelikulang 'Saving Cherry,' kung saan kasama rin sina Barbie Forteza, AC Bonifacio, at Sassa Gurl.
Kabilang si Mikee sa anim na housemates na nominated para sa unang eviction ng reality show. Kasama niya sa Kapuso side sina Ethan Benares at Nicole Fortuna, habang ang mga nominated naman mula sa Kapamilya side ay sina Calix Esguerra, Primo Alterado, at Nathan Garcia.
Kahit hindi pa alam kung magkano ang kikitain ng vlog at kung ilang votes ang madaragdag, malaking boost na ito para sa mga supporters ni Mikee bago ang eviction night. Bestie goals talaga when the support is this real!