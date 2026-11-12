Fyang Smith, humble pa rin sa pagiging 'horror princess'
Para kay Fyang Smith, malaking responsibilidad ang tawaging 'horror princess.' Inamin ng actress at content creator na hindi pa niya fully tinatanggap ang label na ito dahil sa bigat ng responsibilidad at legacy ng mga nauna sa kanya.
Para sa kanya, masyadong malaki ang pangalan ng mga actresses na naugnay na sa titulong ito, gaya nina Kris Aquino at Kim Chiu. Ayon kay Fyang, Sa sobrang laking pangalan niya, hindi ko pa tine-take na ganoon ako. Kasi marami na silang pinagdaanan, ako nakakadalawa pa lang ako, so malaking responsibility din siya.
Kakaunti pa lang ang experience ni Fyang sa genre na ito, kung saan nakapag-venture na siya sa "Shake, Rattle & Roll: Evil Origins" noong 2025. Pero ngayon, magbabalik siya sa big screen para sa "Haunted Carnival" na bahagi ng lineup ng Metro Manila Film Festival (MMFF) ngayong taon.
Pagdating naman sa pag-shoot ng "Haunted Carnival," inamin ni Fyang na mentally siyang napagod, at pati physically dahil sa takbo-takbo sa set. Nadadala raw niya sa bahay ang bigat ng mga eksena.
I think mentally ako napagod... Kasi pag physically, papahinga mo lang. And then the next day, wala na. Pero mentally talaga, because of course, yung mga eksena mo, hindi naman nangyayari sa totoong buhay so lagi ko siya na-iimagine. And minsan nadadala ko kasi siya sa sobrang bigat ng eksena, nadadala ko siya sa bahay, pagbabahagi niya.
Ang "Haunted Carnival," na directed ni Joey De Guzman, ay ang third installment ng "Haunted" movie franchise ng Regal Entertainment pagkatapos ng "Haunted Mansion" (2015) at "Haunted Forest" (2017). Mapapanood ito sa mga sinehan simula December 25.
Gets namin ang kaba, pero aminin natin, bagay naman talaga sa kanya ang horror vibe. Kaya mo ba 'yan, Fyang?