Miel Fajardo at Zyvyr Medecillo, susubok sa world titles sa Tokyo
Sasalang sina top flyweight Miel Fajardo at minimumweight Zyvyr Medecillo para sa kanilang world title fights sa November 26 sa Ebara Wave Arena sa Ota, Tokyo. Sa ngayon, focus ang dalawa sa pag-cut ng weight, light sparring, at mitts sessions kasama ang kani-kanilang trainers.
Mukhang mabigat ang laban dahil parehong itinuturing na underdogs ang ating mga Pinoy. Si Fajardo, na mandatory challenger, ay makakalaban si Masamichi Yabuki para sa IBF 112-pound title. Kahit underdog, considered na 'live one' si Fajardo dahil pinatumba niya si Tobias Reyes ng Argentina sa loob lang ng 65 seconds noong April sa kanilang title elimination match.
Sa kabilang banda, haharap naman si Zyvyr Medecillo kay Takeshi Ishii para sa WBA 105-pound title. Si Medecillo ang mas mabigat sa dalawa, pero hindi raw ito natatakot kay Ishii na nanalo ng WBA crown via first-round knockout ilang buwan na ang nakalipas. Ang native ng Koronadal na si Medecillo, kasama si Fajardo, ay nakatakdang lumipad patungong Haneda airport sa Friday ng susunod na linggo, kung saan sasalubungin sila ng kanilang Hong Kong manager na si Lennox Tsoi.
Kailangan talaga natin ng panalo rito dahil sa ngayon, iisa lang ang world champion ng Pilipinas. Si Pedro Taduran lang ang may hawak ng korona matapos niyang i-retain ang IBF mini-fly title sa Estados Unidos noong nakaraang weekend.
Sana lang talaga may mag-uwi ng belt para hindi tayo dependent kay Taduran. Kaya niyo 'yan, boys!