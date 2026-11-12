Kapamilya stars, wagi sa 74th FAMAS Awards
Grabe ang dominance ng Kapamilya stars sa 74th FAMAS Awards! Hindi nagpahuli sina Charo Santos, Maricel Soriano, at BINI sa pagkuha ng mga major honors para sa kanilang mga kontribusyon sa industriya.
Siyempre, hindi mawawala ang screen veteran na si Charo Santos na binigyan ng Susan Roces Celebrity Award. Deserve na deserve ito for her remarkable artistry at ang pagiging influence niya sa local cinema at television. Icon behavior talaga!
Kuhang-kuha rin ng Diamond Star na si Maricel Soriano ang spotlight matapos makuha ang Best Actress trophy para sa kanyang pagganap sa family drama ng Star Cinema na "Meet, Greet & Bye." Dagdag na naman ito sa kanyang mahabang listahan ng trophies, and honestly, we're not surprised kasi powerhouse talaga siya.
At para sa mga Blooms, congrats dahil nakakuha ang BINI ng FAMAS Youth Achievement Award! Recognition ito para sa kanilang trailblazing milestones at ang pagiging inspiring role nila sa modern Filipino pop at entertainment landscape. Truly a win for the girls!
Para sa mga hindi nakakaalam, ang FAMAS Awards ay taunang ibinibigay ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, na binubuo ng mga award-winning writers at entertainment columnists, para i-celebrate ang best in Philippine filmmaking at ang mga standout personalities sa industriya.
Sino sa tingin niyo ang pinaka-deserved sa lahat ng winners?