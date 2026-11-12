Babalik na ang Hunger Games: kilalanin ang batang Haymitch at ang A-list cast ng bagong movie
Hindi lang Katniss ang bida sa mundong ito dahil bumabalik ang franchise para ipakita ang teenage years ni Haymitch Abernathy. Bago pa siya naging cynikal at laging lasing na mentor nina Katniss at Peeta—na kinulayan ni Woody Harrelson sa mga original films—isa lang si Haymitch na tribute mula sa District 12 na pilit na nag-survive sa brutal na games, mentally at spiritually.
Para sa mga hindi pa updated, ang The Hunger Games ay nagsimula bilang isang serye ng mga libro na isinulat ni Suzanne Collins at naging sikat na mga pelikula.
Ang mga bagong mukha ng Capitol
Hindi nagtipid sa talent ang pelikulang 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping' pagdating sa mga ruling class ng Capitol. Maraming established characters ang may mga younger versions ngayon: si Ralph Fiennes ang gaganap bilang President Snow, si Jesse Plemons bilang Plutarch Heavensbee, si Elle Fanning bilang Effie Trinket, at si Kieran Culkin bilang Caesar Flickerman.
Pero ayon kay director Francis Lawrence at producer Nina Jacobson, ang mga young cast members talaga ang nagbibigay-buhay sa mga pelikulang ito. Kaya naman naghanap sila ng talent na hindi lang kayang mag-lead ng isang blockbuster, kundi isang aktor na kapani-paniwalang teenage version ng character na binuo ni Harrelson.
Ang pagdating ni Joseph Zada
Libo-libong young men ang nag-submit ng tape para makuha ang role ni Haymitch, at dito pumasok si Joseph Zada. 19 years old lang siya noon nang makuha ang role, habang tinatapos ang shoot para sa 'East of Eden' ng Netflix kung saan ginampanan niya si Cal Trask—isang role na pinasikat noon ni James Dean.
Nakita nina Lawrence at Jacobson kay Zada ang charisma, range, at ang 'mischief' na kailangan para sa character. Para naman kay Zada, na 21 years old na ngayon, ang goal niya ay magsimula sa malayo mula sa version ni Harrelson at unti-unti itong i-bridge habang nag-fi-film.
Hindi naging madali ang shoot dahil hindi ito sunod-sunod. May mga pagkakataon na 'absurd' ang temporal whiplash, gaya na lang nina Zada at ng kanyang girlfriend sa movie na si Lenore Dove (na ginagampanan ni Whitney Peak). Halos magkasunod nilang shoot ang first at last scenes ng movie, at huling minuto na lang bago nila nalaman kung alin ang mauuna, na ayon kay Zada ay nag-freak out sa kanya.
Bilib din ang mga veteran actors sa performance ni Zada. Sabi ni Kieran Culkin, professional, mabait, at prepared ang aktor, pero nagulat siya sa galing nito nang mapanood na ang film. Sinabihan pa niya si Zada na magtatagal ito sa industriya at hindi na kailangan ng luck.
Grueling na training at kaba sa set
Dahil level up ang Games sa movie na ito at doble ang dami ng mga tributes, naging epic ang scale ng production. Sa loob ng limang buwan, nag-shoot ang primary cast mula Spain hanggang Germany sa mga real locations. Para kina Zada at Mckenna Grace—na gumanap bilang District 12 tribute na si Maysilee Donner at ang kanyang twin sister—naging grueling ang experience dahil sa six-day work weeks at intense physical sequences.
Sabi ni Zada, 'mental' ang pressure, lalo na't kailangan niyang mag-set ng pace at tone para sa iba pang batang aktor kahit na gusto niya na lang na tumingin sila sa iba.
May internal challenges din, gaya ni Mckenna Grace na kinabahan sa isang confrontation scene kung saan kailangan niyang sampalin ang character ni Glenn Close na si Drusilla Sickle. Inakala ni Grace na baka mag-request si Close na 'go method' sila sa acting, at sabi niya, morally ay hindi niya kayang paluin si Glenn Close. Buti na lang, hindi ito nangyari at ginawa ni Grace ang best stage combat niya habang naka-espresso.
Legacy at ang pagbabalik ng OG
Lumaki ang mga bagong cast members habang pinapanood ang original trilogy. Si Zada ay pito pa lang na taon nang lumabas ang first movie. Si Ben Wang naman, na gumanap bilang District 12 tribute na si Wyatt Callow, ay inamin na may 'chokehold' ang mga libro at movie sa kanyang middle school years, hanggang sa point na marami siyang pinuntahang themed parties at mga birthday cake na may Mockingjay logo.
Sadyang malakas ang cultural impact ng series dahil ang mga novels ay nakabenta ng over 100 million copies at ang movies ay kumita ng over $3.3 billion. Kahit na ang huling film, 'The Ballad of Songbirds & Snakes,' ay hindi na-reach ang box office heights ng original series, nakagawa pa rin ito ng over $347 million worldwide.
Ang pinaka-exciting na part? Babalik sina Jennifer Lawrence at Josh Hutcherson para sa epilogue. Sinikap itong itago hangga't maaari, at ayon kay Jacobson, thrilling at emotional na gusto nilang bumalik. Kung itutuloy pa ang series pagkatapos ng 'Sunrise on the Reaping,' nakadepende na ito sa kamay ni Suzanne Collins, dahil ang mga filmmakers ay akala nila ay tapos na sila after 'Mockingjay' at hindi nila alam na may ginagawa pang bago ang author habang ginagawa ang 'Ballad'.
Sino sa inyo ang handa nang bumalik sa Panem?