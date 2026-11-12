Connie Sison, pasok na sa podcasting era para sa health advocacy
Pasok na sa podcasting era si Connie Sison sa pag-launch ng kanyang bagong endeavor na "Happy and Healthy." Para sa anchor, naging advocacy na niya ito dahil gusto niyang lumampas ang impormasyon sa limitasyon ng radyo at telebisyon para maabot ang mas maraming tao.
Sa isang interview sa set ng kanyang podcast, inamin ni Connie na sa edad na 50, patuloy pa rin siyang nag-eevolve bilang journalist, bilang isang ina, at bilang tao. Gusto raw niyang gumawa ng bagay na mahal niya at passionate siya, at nagkataon na health and wellness ang kinalabasan nito.
Higit pa sa pagbabalita
Hindi na bago ang pagtutok ni Connie sa kalusugan dahil 15 years na siyang nagho-host ng "Pinoy MD" sa telebisyon at radyo, bukod pa sa kanyang regular anchoring duties. Dahil sa tagal niya sa ganitong niche, naging directory na siya ng mga kasamahan niya sa trabaho pagdating sa mga referral ng doktor, mapa-personal man o para sa trabaho.
Ang desisyon niyang pumasok sa podcasting ay nanggaling sa kagustuhang makatulong sa mga taong nangangailangan ng medical assistance pero walang sapat na pera para makapag-access nito. Pero kahit na malakas ang kanyang advocacy para sa public service at health, isang "hard no" ang sagot niya nang tanungin kung papasok ba siya sa politika. Para sa kanya, gusto lang niyang makagawa ng pagbabago.
Personal na karanasan at bagong format
Bagama't 15 years na siyang gumagawa ng health programs, mas naging conscious si Connie sa sarili niyang kalusugan nang bumagsak ito. Dahil dito, napilitan siyang iwan ang morning show na "Unang Hirit" kung saan siya naging bahagi nang mahigit 20 years. Inamin niyang naging malungkot na moment ito para sa kanya dahil miss na miss niya ang mga kasamahan niya roon.
Sa kanyang bagong podcast na "Happy and Healthy," may kakaibang twist ang format. Kung sa ibang shows ay mga medical practitioners ang feature, dito ay magkakaroon din ng mga guest na personal na dumaan sa mga sakit na tinatalakay. Layunin niyang maging representasyon ng mga viewers sa usapan.
Bakit mas okay ang online platform
Ayon kay Connie, para lang silang mga magkakaibigan na nag-uusap ng doktor, habang ang mga listeners ay nakiki-usyoso lang. Casual ang usapan pero malalim at masusing tinatalakay ang mga topic. Limitado raw ang radyo at TV dahil sa time constraints at commercials.
Sabi niya, marami pa siyang gustong itanong pero hindi ito magawa sa ere. Sa online, mas nahihimay niya ang mga diskusyon.
Ang "Happy and Healthy" ay naglalabas ng mga episodes tuwing Miyerkules. Kasabay nito ang pagtakbo ng "Pinoy MD" sa dzBB at GMA.
Si Connie Sison ay isang broadcast journalist, reporter, host, at news anchor. Siya ang anchor ng newscast na Balitanghali sa GTV simula noong 2014, at naging host din ng morning show na Unang Hirit mula 2010 hanggang 2023. Host din siya ng Pinoy M.D. at ng radio counterpart nito sa Super Radyo DZBB 594.