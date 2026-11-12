foodie goals na talaga sina shaira diaz at ea guzman
Sino ba namang hindi mapapasunod sa food trip? Para sa mag-asawang Shaira Diaz at EA Guzman, pagkain talaga ang ultimate bonding moment nila dahil pareho silang certified foodies.
Naipakita ito sa isang episode ng Farm to Table na lumabas noong 8 November 2026. Let's be honest, ito na yata ang pinaka-relatable na love language. Imbis na mga fancy dates, mas panalo talaga kapag pareho kayong mahilig kumain.
Kayo, ano ang go-to food trip niyo ng partner niyo?
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