Dennis Trillo, kinuwestiyon ang 'method acting' ni Mon Confiado
Hindi nagpaawat si Dennis Trillo sa pagpapakita ng kanyang witty side sa Instagram. Noong 10 November 2026, nag-post ang character actor na si Mon Confiado ng litrato kung saan naka-Barong Tagalog siya sa loob ng isang sasakyan. Ang caption nito ay “As Governor,” na may kasama pang clapperboard emojis.
Agad namang sumingit si Dennis at nag-iwan ng comment na siguradong mapapaisip ang netizens. Tinanong niya si Mon, Kuya! Na-try mo din bang magnakaw para sa role mo na 'yan? #method, isang biro na tumutukoy sa mga politiko na inaakusahang nagnanakaw ng pondo ng bayan. Sinamahan pa niya ito ng peace sign emoji para light lang ang vibe.
Hindi rin papatalo si Mon Confiado sa hirit at tinawanan lang ang jab ng actor. Sumagot siya ng, Hahahaha! Napakahirap gampanan nito! kasama ang mga emojis na clapperboard, folded hands, at grinning-squinting face.
Kinalaunan, shinare pa ni Dennis ang interaction na ito sa Threads, kaya naman mabilis itong nag-viral. Maraming netizens ang natuwa sa hirit dahil kilala si Mon sa kanyang seryosong dedikasyon sa method acting—tulad na lang noong namuhay siya bilang mangingisda sa loob ng isang buwan. Para sa marami, swak na swak ang joke ni Dennis dahil sumasalamin ito sa realidad at sa mga usapin tungkol sa government accountability sa bansa.
Kilala rin si Dennis Trillo sa pagiging active sa social media, kung saan madalas siyang mag-share ng funny videos kasama ang asawang si Jennylyn Mercado at ang kanilang mga anak. Hindi rin siya nag-aatras sa mga bashers, lalo na kapag pamilya na ang tinatarget, at madalas din siyang magpahayag ng opinyon tungkol sa mga isyung panlipunan gaya ng korapsyon.