Katrina Halili, lumipad patungong US para sa reunion with Kris Lawrence
Lumipad ang actress na si Katrina Halili kasama ang anak niyang si Katie patungong United States para makipag-reunion sa partner niyang R&B singer na si Kris Lawrence. Nag-share si Halili ng mga glimpses ng kanilang bonding sa social media, kasama ang isang emotional message tungkol sa oras na magkakasama sila bilang isang pamilya sa America.
Naganap ang trip na ito matapos ang romantic reconciliation ng dalawa nitong taon. Late October lumipad sina Halili at Katie para makasama si Lawrence na nag-aabang na sa US para sa kanilang quality time. Sa pananatili nila roon, binigyang-diin ni Lawrence na ang pamilya pa rin ang sentro ng kanyang priorities at nangakong poprotektahan ang kanilang rebuilt relationship pagkatapos ng maraming taon na pagkakahiwalay.
Sadyang long way from home ang pinagdaanan ng dalawa. Nag-date sila noon sa loob ng limang taon bago naghiwalay noong 2014. Higit isang dekada silang nanatili sa isang friendly co-parenting setup para kay Katie, na ipinanganak noong 2012.
Nagbago ang lahat noong early 2026 nang magsimulang mag-spend ng mas maraming oras ang dalawa. Pagdating ng June, kinumpirma ni Lawrence na opisyal na niyang nililigaw muli ang Kapuso actress. Simula nang maging public ang kanilang reunion, open ang couple na dahan-dahan lang ang pag-usad ng kanilang relasyon. Inamin pa ni Halili sa isang interview noong October na humingi muna siya ng permiso kay Katie bago siya pumayag kay Lawrence.
Hindi lang basta bonding ang pinaghahandaan nila kundi pati ang future ng kanilang pamilya. Bumili na sila ng mga parcels of land sa Antipolo bilang long-term savings para sa kanilang anak. Habang excited ang mga fans sa kanilang second chance in love, nananatili ang dalawang stars sa pag-enjoy sa kasalukuyan.
Sana all may second chance sa pag-ibig, 'no?