Apo Hiking Society, may bagong kanta after 40 years
Grabe ang waiting game dito. Inilabas na ng Apo Hiking Society ang kanilang latest single na “Woman Divine,” isang love song na sinimulan pang isulat noong mid-’80s pero sa 2026 lang tuluyang nakumpleto.
Kinuwento ni Jim Paredes, isa sa mga miyembro ng grupo kasama si Boboy Garrovillo, ang history ng track sa kanilang Instagram page noong Wednesday, Nov. 11. Ayon kay Paredes, nagsimula niyang isulat ang kanta matapos nilang i-record ang hit na “When I Met You.”
Sabi ni Paredes, What do you do with a love song that’s been waiting nearly 40 years to be finished? I started writing it in the mid-’80s, during a very romantic, poetic time in my life. But somewhere along the way, the Muse went silent.
Ayon pa kay Paredes, ngayong taon na rin tuluyang nabuo ang kanta at handa na itong marinig ng publiko.
Sa isa pang post, ibinalita rin ni Paredes na ang inspirasyon ng kanta ay ang love, admiration, and the mystery of what makes women so captivating. Para sa kanya, paalala ito na ang pinakamagandang kanta ay hindi basta sumusunod sa market, kundi nanggagaling sa puso.
Sakto ang timing ng release dahil may concert ang Apo Hiking Society na pinamagatang “naRYAN nAPO Kami” kasama sina Ryan Cayabyab at Mitch Valdes. Gaganapin ang show sa Dec. 4, 5 at 6 sa Proscenium Theater at Rockwell Center Makati.
Sana all may muse na bumubulong after 40 years, 'no?