Entertainment
Klea Pineda, ang modern morena beauty
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 26, 2026
Sinasabing representasyon ng modern morena beauty si Klea Pineda. Bilang isang Sparkle artist, dala niya ang confidence at charm habang patuloy na binubuo ang kanyang career sa entertainment industry.
Bukod sa pagiging determinado sa trabaho, mahilig din sa sports at fitness ang aktres. Kitang-kita ang kanyang natural beauty at vibrant personality na talagang nagpapaningning sa kanya.
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