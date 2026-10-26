Keanna Reeves at Brian Scott Lomboy, nag-spill ng love life tea sa Kalurks!
Mainit-init pa ang mga rebelasyon tungkol sa love life nina Keanna Reeves, isang actress at comedian, at Brian Scott Lomboy sa episode ng Kalurks na ipinalabas noong 25 October 2026.
Sa nasabing episode, hindi nagpigil ang dalawa sa pagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pag-ibig na siguradong magbibigay ng sapat na tea para sa ating lahat. Kung naiwan kayo sa panonood, pwedeng-pwedeng i-catch up ang full episode sa GMA Play app o sa GMANetwork.com/GMAPlay.
Let's be honest, sino ba naman ang hindi gustong makinig sa mga love life stories na may halong chika? Para sa mga mahilig sa weekly dose ng ganito, tuwing Linggo ng 8:30 p.m. sa GTV ang hantungan natin.
Kayo, ready na ba kayong i-share ang sarili nyong love life revelations o itatago niyo na lang 'yan sa group chat?