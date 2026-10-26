Emily Ratajkowski, pinatunayan na black is never boring sa bagong swimsuit look
Nagpakitang-gilas na naman ang model at actress na si Emily Ratajkowski sa Instagram kung saan nag-share siya ng photo suot ang isang black swimsuit. Simple lang ang design pero hindi ito basta-basta dahil sa mga daring details na talagang nakaka-attract ng attention.
Ang swimsuit ay may plunging V-neckline at wide straps, plus high-cut legs na nagpapahaba pa ng kanyang silhouette. Para naman sa extra spice, may front cutout ang piece kaya kahit walang bright colors o prints, lutang na lutang pa rin ang pagiging bold ng look. Let's be honest, minsan talaga less is more, at dito pinatunayan ni Emily na kahit black lang, kayang-kayang agawin ang spotlight.
Hindi lang swimsuit ang suot niya dahil nag-add siya ng black garment na nakatali sa kanyang hips. Dahil dito, naging relaxed ang vibe ng outfit imbes na masyadong sleek lang. Para naman sa finishing touch, gumamit siya ng oversized dark sunglasses na nagbigay ng minimalist at eleganteng aesthetic.
Pagdating naman sa beauty side, hindi na kailangan pang mag-effort nang sobra. Hinayaan lang ni Emily na nakalugay ang kanyang long, straight hair na may slightly off-center part. Neutral-toned makeup naman ang pinili niya para siguradong ang swimsuit ang mananatiling focal point ng buong awra.
Sino ang mag-aakala na ang classic black swimsuit ay pwedeng maging ganito ka-bold? Kayo, keri niyo rin ba ang ganitong high-cut look o too much na?