Datu Khomeini at Apl.de.Ap, nag-collab para sa kulturang Moro
Kuhang-kuha ang vibe ng Mindanao sa bagong collab nina Datu Khomeini Camsa Bansuan at international artist na si Apl.de.Ap. Sa kantang 'Pinoy United', pinagsama ang rap ni Apl at ang Maguindanao version ni Datu Khomeini para ipakita ang mga tunay na nangyayari sa rehiyon.
Sabi ni Datu Khomeini sa kanyang livestream noong 23 October, napakaganda ng kanta dahil hango ito sa realidad ng mga komunidad sa Mindanao. Ayon sa kanya, napaka-timely nang sabihin ni Apl na kailangang ipalabas ang kanta.
Layunin ni Datu Khomeini na gamitin ang sining niya para ibahagi ang kwento, kultura, at karanasan ng mga Moro sa mas malawak na audience. Para sa kanya, mahalagang makarating ang mensahe ng kanta sa bawat Pilipino, lalo na sa mga kababayan nating Moro sa Mindanao.
Kilala si Datu Khomeini sa paglalagay ng Maguindanaon influences sa kanyang mga gawa. Sa pamamagitan nito, nabuo niya ang isang musical identity na nakaugat sa kanyang komunidad. Bukod sa pag-represent ng Moro voices, ginagamit din niya ang musika para maghatid ng mensahe ng kapayapaan at pag-unawa.
Kudos sa ganitong klaseng collab! Imbis na generic pop song lang, binibigyan ng spotlight ang mga kwentong madalas hindi napapakinggan. Sino pang artist ang game gumawa ng ganitong depth sa music nila?