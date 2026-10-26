Baby shower fever: Ang mga celebrity parents-to-be ng 2026
Sinuwerte si Glaiza de Castro sa surprise baby shower na inorganisa ng mga friends niyang sina Angelica Panganiban at Kean Cipriano. Akala raw niya ay mag-ha-hang out lang sila, pero welcome na pala ang celebration para kay Baby Rainey. Nadamay din sa saya ang mga co-runners niya sa 'Running Man Philippines' na sina Kokoy de Santos, Angel Guardian, at Mikael Daez, kasama pa ang asawa nitong si Megan Young at ang kanilang anak na si Leon.
Kaka-celebrate naman noong August 2026 si Sheena Halili ng baby shower para sa kanilang third child. Sa larawang ibinahagi niya, kasama niya ang asawang si Atty. Jeron Manzanero at ang dalawa nilang kids na sina Martina at Jio. Sabi ni Sheena sa Instagram, bago magsimula ang mga sleepless nights, ipinagdiwang muna nila ang kanilang little boy na hindi pa nila nakikilala.
Siyempre, hindi papahuli ang pamilya Gonzaga. Si Toni Gonzaga ang nag-organize ng baby shower para sa kapatid na si Alex Gonzaga. Naramdaman nina Alex at Mikee Morada ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan sa baby shower ni Baby Isaac.
Pinagsabay naman nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ang gender and name reveal sa kanilang baby shower. Ibinunyag nila na ang pangalan ng kanilang anak ay Runi Lior, o mas kilala bilang Nili.
Lastly, nag-share rin ng snaps mula sa kanilang baby shower sina Maiqui Pineda at Robi Domingo, kung saan sinabi ni Maiqui na ramdam na ramdam na ng kanilang baby kung gaano ito kamahal ng lahat.
Sana all may ganitong ka-aesthetic na baby shower, 'no?