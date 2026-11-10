Liza Soberano, gumawa ng history sa Weverse
History-making move talaga si Liza Soberano dahil siya ang kauna-unahang Filipina actress na nag-launch ng official community sa Weverse. Inannounce ng platform ang opening nito noong Martes, 10 November 2026.
Sa announcement, niyaya ng Weverse ang lahat ng fans na sumali sa global community ni Liza. Dito na raw pwedeng makipag-communicate ang mga supporters sa actress, manood ng content niya, at makakuha ng pinakabagong updates tungkol sa mga activities niya.
Liza Soberano's official global community is now open on Weverse! ang sabi ng platform sa kanilang official social media account. Dinagdag pa nila na You can now communicate with Liza Soberano on Weverse and watch Liza Soberano's content and get the latest news! Go to Weverse now to show your love and support for Liza Soberano!
Hindi na nag-iisa ang mga Filipino artists dito dahil kasama na rin ni Liza ang BINI at SB19 na may official communities na sa platform. Patunay lang ito na lumalawak na talaga ang reach ng entertainment acts mula Pilipinas sa international audience.
Para sa mga hindi pa familiar, ang Weverse ay isang South Korean fan community platform na pinapatakbo ng Weverse Company, isang subsidiary ng HYBE—ang entertainment company sa likod ng BTS. Inilunsad ito noong 2019 para direktang makakonekta ang mga artists sa kanilang supporters via posts, photos, videos, at livestreams. Pwede ring mag-comment ang fans sa mga updates, makipag-interact sa ibang followers, at ma-access ang exclusive artist content.
Kahit na naging sikat muna ito sa mga K-pop acts at global fan communities, nag-expand na ang platform para isama ang mga artists mula sa iba't ibang bansa at entertainment industries. Ngayon, may dedicated space na ang international supporters ni Liza para masundan ang mga activities at ma-engage sa content ng actress.
Sana lang ay hindi puro 'seen' ang mangyari rito, kundi totoong bondingan na ng fans at ni Liza!