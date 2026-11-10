Heart Evangelista, isa sa Harper's BAZAAR Thailand's Women of The Year 2026
Si Heart Evangelista ay isa sa Harper's BAZAAR Thailand's Women of The Year 2026. Sa isang social media announcement, inilabas ng fashion magazine ang roster ng mga celebrities at personalities mula sa iba't ibang fields na kasama sa prestigious list na ito.
Sama-sama rin sa lineup sina MINNIE ng (G)I-DLE, pati na ang mga Thai stars na sina Keng Harit, Namping Napatsakorn, Engfa Waraha, Bow Maylada, Becky Armstrong, at Chompoo Araya kasama ang anak nitong si Abigail, at iba pang pangalan. Layunin ng listahang ito na kilalanin ang mga remarkable women at i-celebrate ang kanilang mga kuwento at accomplishments.
Abangan natin ang look ni Heart dahil dadalo siya sa awarding ceremony sa 18 November sa Sphere Hall, EMSPHERE shopping center sa Thailand. Hindi na tayo surprised dahil talagang gumagawa ng ingay si Heart sa global fashion scene. Noong October, naging cover star siya ng isang digital French magazine, at bago nito, noong August, nakuha rin niya ang cover ng Harper's Bazaar Singapore.
Kailan pa ba tayo nabigla sa galing ni Heart? Ready na ba ang lahat sa outfit niya para sa awarding ceremony?