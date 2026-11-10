Moira dela Torre, nakasama sa stage ang LANY sa Philippine Arena
Grabe ang milestone na ito para kay Moira dela Torre! Noong November 7, nakasama ang singer-songwriter ang American duo na LANY sa stage para sa isang live performance ng kantang “Stuck” sa Philippine Arena sa Bulacan.
Aminado ang 33-year-old singer na sobrang overwhelmed niya sa experience at parang panaginip lang ang lahat. Sa totoo lang, nakalimutan pa niya ang ilang parts ng kanta dahil sa shock, pero okay lang 'yun kasi super happy naman siya na nandoon siya.
Kwentong throwback din si Moira dahil naalaala niya noong nagsisimula pa lang siya kasama sina @musicortez at @lukesiguamusic, kung saan hindi nawawala sa setlist nila ang mga covers ng “ILYSB” at “Malibu Nights.” Sino ba namang hindi ma-o-overwhelm kung mula sa pag-cover lang, biglang makakakanta na sa Philippine Arena kasama ang mismong artists?
Bago ang show sa Bulacan, dumaan muna ang LANY sa SM Seaside Arena sa Cebu noong November 6 para sa kanilang “Soft” tour. Kilalang-kilala ang duo sa mga hits nila gaya ng “ILYSB,” “Malibu Nights,” at “Thick and Thin.”
Si Moira naman ay isang OPM singer-songwriter na kilala sa mga tracks na “Malaya,” “Tagpuan,” at “Titibo-tibo.”
Sana all nakaka-jamming sa favorite artists, 'no? Kayo, anong kanta ng LANY ang gusto niyo ring i-duet?