Jung Hae In, babalik sa Manila sa January 2027!
Maghanda na ng lightsticks at outfit dahil confirmed na ang pagbabalik ni Jung Hae In sa Manila! Ayon sa FNC Entertainment, gaganapin ang kanyang 'Meet Me There' fan meet sa January 31, 2027.
Siyempre, alam naming excited na kayo, pero chill muna tayo dahil wala pang announcement tungkol sa venue at kung kailan magsisimula ang ticketing. Hintay-hintay muna tayo sa updates para hindi tayo maunahan sa slots.
Bukod sa Manila, magdaraos din ng fan meet ang actor sa Hong Kong, Bangkok, Santiago, Sao Paulo, Mexico City, Taipei, at Seoul. Huling beses siyang bumisita rito noong December 2024 para sa 'Our Time' fan meet, kaya talagang miss na miss na namin siya.
Sino kaya ang isasama niyo sa event na 'to o mag-isa lang kayong mag-i-imagine na kayo ang leading lady niya?