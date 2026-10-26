Angela Ken, Omar Uddin, at Benedix Ramos, nag- throwback sa kanilang Star Magic journey
Nagtipon-tipon noong ika-8 ng Setyembre 2026 ang mga artists para sa isang press conference na hindi lang basta usapang trabaho. Pinaghalo rito ang mga live musical performances, diskusyon tungkol sa bigat ng demands sa theater, at mga update sa kani-kanilang career habang binabalikan ang kanilang mga milestones sa ilalim ng Star Magic.
Sa gitna ng pag-uusap, binigyang-diin ng mga performers ang mga emotional themes ng The Notebook: The Musical. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa pagdadala ng isang sikat na love story sa stage, kung saan naging sentro ang pag-uusap tungkol sa pag-unlad nila bilang mga artists.
Si Angela Ken, isang singer-songwriter at influencer na nakilala sa TikTok, ay kasama sa press conference. Kasama sina Omar Uddin at Benedix Ramos, tinalakay nila ang iba't ibang aspeto ng kanilang growth, mula sa paghahanap ng mga opportunities sa live theater hanggang sa mga challenges ng pag-perform sa harap ng maraming tao.
Ang magic ng live singing
Isang highlight ng event ang mga live musical sample performances nina Ken, Uddin, at Ramos. Dito ay narinig ng media ang kanilang mga boses nang live, na nagbigay ng silip sa kung ano ang madadala nila sa production. Ipinakita ni Angela Ken ang kanyang vocal talent, habang nag-demonstrate din sina Omar Uddin at Benedix Ramos ng kanilang singing abilities.
Let's be honest, ibang usapan ang live singing kumpara sa pag-record sa studio. Kailangang i-deliver ng performer ang kanta in real time, panatilihin ang vocal control, at direktang ihatid ang emosyon sa audience. Sa musical theater, hindi pwedeng hiwalay ang kanta sa acting; dapat ay nagsisilbi ang music para itulak ang kwento.
Napaka-relevant nito para sa The Notebook: The Musical dahil ang production ay umiikot sa isang enduring love story. Ang mga emosyong dala ng kanta ay dapat sumasabay sa relasyon ng mga characters at sa takbo ng narrative. Sa pamamagitan ng mga sample numbers, naipakita ng mga artists ang kanilang musical dimension na hindi kayang ibigay ng simpleng interview lang.
Para kina Ken, Uddin, at Ramos, ang project na ito ay chance para makita kung paano makakatulong ang kani-kanilang strengths sa isang shared stage experience. Kahit magkakaiba ang kanilang artistic backgrounds, kailangan ng collective effort sa musical theater para suportahan ang mas malaking kwento.
Solo goals at stage presence
Hindi lang theater ang focus ni Angela Ken dahil nag-announce rin siya ng kanyang upcoming solo concert at mga bagong music. Ang balitang ito ay nagdagdag ng layer sa kanyang career development. Habang ang solo concert ay chance para itampok ang sarili niyang musical identity, ang paglahok naman sa stage musical ay nangangailangan ng pagtrabaho sa loob ng isang dramatic narrative.
Magkaiba ang dalawang pursuit na ito: sa solo concert, ang performer ang sentro ng interpretation ng repertoire. Pero sa musical theater, ang mga kanta ay parte ng isang malaking production at ang meaning nito ay hinuhubog ng mga characters at ng sitwasyon sa paligid nila. Dahil sa press conference, napagsama-sama ang mga aspetong ito sa isang usapan, na nagbigay sa fans ng mas maraming projects na aabangan bukod sa musical.
Sa kabilang banda, tinalakay naman nina Omar Uddin at Benedix Ramos ang mga hirap ng pag-navigate sa live performances. Binigyang-diin nila ang importansya ng pagiging present onstage. Dahil ang live theater ay unfolds in real time, kailangang alerto ang mga actors at singers sa lahat ng nangyayari sa paligid nila habang nananatiling connected sa kwento.
Unlike sa recorded performance, hindi pwedeng i-stop at i-restart ang isang stage production kapag naging mahirap ang isang moment. Kailangang manatiling engaged ang performers sa kanilang scenes, tumugon sa kapwa cast members, at ituloy ang daloy ng kwento.
Sa isang musical, kasama rito ang pagsasabay-sabay ng singing, acting, timing, at koordinasyon ng iba't ibang elemento sa isang scene. Para sa isang production na nakabase sa relationships at emotional experiences, critical na maintindihan ng audience kung ano ang nararamdaman ng mga characters at kung bakit mahalaga ang kanilang mga desisyon, kahit pa lumilipat ang eksena mula sa spoken lines patungo sa musical numbers.
Kaya naman, ang mga live numbers sa press conference ay naging perfect bridge para ikonekta ang musical identities ng mga artists sa theatrical work na inihahanda nila para sa mga manonood.
Sino kaya sa inyo ang pinaka-excited makita silang mag-perform live sa stage?