John Arcilla, nakiisa sa mga fur parents laban sa mga illegal pet crematorium
Hindi nakatiis si John Arcilla at naglabas ng isang matinding statement sa social media dahil sa mga report tungkol sa umano'y illegal dumping ng mga namatay na pets. Dismayado ang actor at nanawagan para sa isang malalimang imbestigasyon sa mga pet crematoriums, pati na rin ang mas mahigpit na pag-monitor sa mga pasilidad na nag-aalok ng cremation services.
Para sa atin na mahilig sa pets, alam nating hindi lang sila basta hayop kundi part na ng pamilya. Kaya naman nakakabahala ang mga irregularity sa operasyon ng mga crematorium na ito. Ang pinaka-scary na part? 'Yung kawalan ng kasiguruhan para sa mga owners na nagtitiwala sa mga establishment na ito para sa huling hantungan ng kanilang mga alaga.
Si John Arcilla ay isang kilalang Filipino film and television actor na nakilala sa mga role gaya nina Antonio Luna sa Heneral Luna at Hagorn sa Encantadia.
Labing-isang aso at ang mga urn
Personal itong tumama kay John dahil devoted fur parent siya. Inamin niya na 11 pet dogs na ang nawala sa kanya sa paglipas ng mga taon. Lahat sila ay dumaan sa cremation matapos silang pumasa. Ayon sa actor, by God's grace, lahat sila ay namatay dahil sa katandaan, kahit na may ilan sa kanila na nagkasakit noong tumatanda na sila. Sa madaling salita, nabigyan sila ng mahabang buhay.
Pero dahil sa kontrobersiyang ito, biglang nagkaroon ng malaking question mark sa isip ni John. Napaisip siya kung ang mga abo ba na natanggap niya sa mga urn ay talagang sa kanyang mga beloved companions. Diretsahang tinanong ng actor kung paano niya makukumpirma kung ang mga remains ba sa mga urn ay sa kanyang mga rightful furbabies talaga.
Panawagan para sa accountability
Hindi lang basta reklamo ang gusto ni John, kundi action mula sa mga otoridad. Binigyang-diin niya na kailangang ma-investigate ang lahat ng pet crematoriums para malaman kung ang kanilang mga pasilidad ay properly equipped at qualified ba talaga para sa mga serbisyong ina-advertise nila. Gusto niyang ma-double-check kung capable ba talaga silang mag-operate bilang mga crematorium.
Seryoso ang actor pagdating dito: kung mapapatunayan na kahina-hinala ang operasyon ng isang establishment, dapat itong ipa-close agad. Para sa kanya, hindi ito overreaction dahil hindi lang ito usapin ng pera, kundi usapin ng respeto. Binabayaran ng mga pet owners ang malaking halaga para masigurong magkakaroon ng dignified farewell ang kanilang mga alaga na itinuturing na miyembro ng pamilya.
Red flag sa mga farm lots
May isang partikular na detalye na nakakuha ng atensyon ni John: ang mga crematorium na may sariling farm lots. Para sa kanya, ang ganitong arrangement ay dapat suriin nang mabuti, lalo na ngayong may ganitong kontrobersya. Inamin niya na hindi sila maghihinala kung walang nangyayaring ganitong klaseng issue.
Kahit hindi nagpangalan ng specific na establishment sa kanyang statement, malinaw ang punto ni John Arcilla tungkol sa importansya ng transparency, accountability, at proper documentation sa pet aftercare industry. Para sa mga fur parents, ang cremation ang final act of love at respeto para sa kanilang mga kasama sa buhay. Ang posibilidad na minishandle ang remains ng isang hayop ay isang malaking paglabag sa tiwalang ibinigay ng mga owners sa mga service providers.
Tinapos ni John ang kanyang pahayag sa pagpapakilala bilang isa sa maraming pet owners na itinuturing na bahagi ng pamilya ang kanilang mga alaga. Ang kanyang appeal ay isang panawagan para protektahan ang mga nagdadalamhating fur parents mula sa mga questionable practices. Layunin nito na masigurong ang bawat hayop na ipinagkakatiwala sa isang cremation facility ay itatrato nang may dignidad, compassion, at respeto.
Hindi lang ito tungkol sa abo sa loob ng urn, kundi tungkol sa pagpreserba ng alaala ng isang mahal na miyembro ng pamilya na deserve ng isang maayos at honorable na pamamaalam. Kayo, kampante ba kayo sa pinagkakatiwalaan ninyong pet crematorium?