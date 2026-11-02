Beauty Gonzalez, love wins kahit 26 years ang age gap?!
Hala, 26 years ang age gap?! Ganyan ang main topic sa latest episode ng vodcast na Your Honor mula sa YouLOL Originals. Ayon sa teaser, i-de-debunk ni Beauty Gonzalez ang mga stereotypes pagdating sa age gap sa isang relationship.
Sa usapang ito, tatalakayin ang mga stereotypes na future nurse ang mas bata at sugar daddy ang mas matanda. Sabi nga, love wins, pero gaano ba kalayo ang gap na ito para masabing 'wow'?
Ang Your Honor ay isang vodcast na pinagsasama ang satire, showbiz, trending issues, at chismis. Ayon sa teaser na inilabas noong Sabado, 31 October 2026, mapapanood ang chika sa susunod na Sabado, 7 November 2026.
Kayo, okay lang ba sa inyo ang 26 years na difference o red flag na agad?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.