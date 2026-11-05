Jessica Sanchez, nag-bakasyon sa Boracay kasama ang family
Heto na ang ultimate relaxation! Nag-post si Jessica Sanchez sa kanyang Instagram kung saan makikita ang singer na nagbabakasyon sa Boracay kasama ang kanyang pamilya.
Sa mga larawan, makikita si Jessica at ang kanyang anak na si Eliana sa isang tricycle at naglalangoy sa dagat. Super touch naman ang caption ni Jessica na nagsasabing, Boracay, you have my heart.
Let's be honest, nagtanghal si Jessica sa Smart Araneta Coliseum sa Maynila noong Mayo. Nakaka-inggit ang vibes, sana all nakakapunta sa Boracay para mag-recharge!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.