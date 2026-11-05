BBDO Guerrero, namayari sa Boomerang Awards at iba pang big wins
Wala nang tatalo sa diskarte ng BBDO Guerrero pagdating sa branded entertainment. Sa Boomerang Awards na organized ng Digital Marketing Association of the Philippines (DMAP), humakot sila ng awards kung saan pinaka-namayagpag ang Safetynovela ng Philippine Airlines. Hindi biro ang nakuha nito: isang Grand Prix, isang Gold, isang Silver, at isang Bronze.
Hindi rin nagpahuli ang gaming campaign ng Mountain Dew na Play The Dew, na nagdagdag ng isang Gold at dalawang Bronze sa koleksyon ng agency.
Ang Safetynovela ang nag-iisang nakakuha ng Grand Prix para sa Pilipinas sa MAD STARS 2026. Malaki ang naging papel ng campaign sa matagumpay na pagpapakita ng agency sa 2026 4As Agency of the Year (AOY) Awards. Dito naman, apat na major distinctions ang nakuha ng BBDO Guerrero: Digital Agency of the Year, Digital Excellence in Creative and Effectiveness, Network Agency: Best in Creative, at Network Agency: Best in Market Performance.
Dagdag pa rito, kinilala rin ang agency bilang number one digital agency ng Pilipinas sa ADFEST 2026. Kitang-kita na master na nila ang pag-mix ng creative excellence, digital innovation, at commercial impact.
Sabi ni David Guerrero, Chief Creative Officer ng BBDO Guerrero, ang mission nila ay gumawa ng mga "big things" at "big swings." Gusto nila ang mga gawa nila ay hindi lang basta dumadaan sa feed kundi nagiging bahagi ng mainstream culture. Para sa kanya, ang mga panalong ito sa Boomerangs at 4As ay patunay ng ambisyon ng kanilang team at client partners. Aniya, kapag pinagsama ang bold entertainment at digital mastery, hindi lang attention ang nakukuha kundi nababago rin kung paano kumokonekta ang mga tao sa mga brand.
Sana all may ganitong klaseng win, 'no? Kayo, anong campaign ang tingin niyo ang pinaka-creative ngayong taon?