Caprice Cayetano, Katrina Halili, at Neil Ryan Sese, magsasama sa 24th anniversary special ng Magpakailanman
Magkakasama ang actress na si Caprice Cayetano, Katrina Halili, at Neil Ryan Sese para sa 24th anniversary special ng Magpakailanman ngayong November. Gaganap si Caprice bilang si Jinky, isang babaeng naging viral ngayong taon matapos biglang mahanap ang kanyang nawawalang ama sa loob ng isang bus.
Ang episode na pinamagatang "Mag-Ama, Reunited sa Bus" ay magsisilbing reunion nina Caprice at Katrina Halili na dati nang nagtrabaho sa Prima Donnas. Kasama rin dito si Neil Ryan Sese na naging co-star ni Caprice sa Cruz vs. Cruz.
Excited na raw si Caprice na makatrabaho muli si Katrina dahil madalas niyang mapanood ang mga vlogs nito kasama si Katie. Aminado rin ang actress na miss na niya ang mga crying scenes nila ni Neil Ryan Sese dahil komportable siya at madaling ma-motivate kapag kasama ang aktor.
Kutob naman si Neil Ryan Sese na masaya siyang makatrabaho muli si Caprice. Napansin niya na kahit sikat na sikat na ang actress ngayon mula nang magsimula ito sa Cruz vs. Cruz, hindi pa rin nagbabago ang pagiging mabait at sweet ni Caprice.
Ang mga anniversary special episodes ng Magpakailanman ay mapapanood sa November 7, 14, at 21, alas-otso kinse ng gabi sa GMA Network.
Para kay Mel Tiangco, ang host ng anthology at news anchor ng 24 Oras, ang sikreto kaya tumatagal ang show ay dahil sa mga kwentong tunay at nakakaantig. Ayon sa kanya, may halagang naibibigay ang bawat kwento na tumatatak sa puso ng mga televiewers. Binigyang-diin din niya na authentic ang Magpakailanman dahil naroon siya mismo para harapin ang mga subject at patunayan na totoo ang mga kwento.
Sana lang ay hindi kami maubusan ng tissue sa panonood nito, 'no?