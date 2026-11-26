Jennifer Barreto ng Puerto Rico, kinoronahang Miss Universe 2026
Wagi ang Puerto Rico matapos koronahang Miss Universe 2026 si Jennifer Barreto sa harap mismo ng kanyang home crowd sa San Juan nitong Tuesday night. Sa edad na 27, tinalo ng social worker na si Barreto ang 115 delegates sa 75th edition ng global competition.
Let's be honest, hindi naging madali ang road to the crown ngayong taon. Naganap ang laban sa gitna ng mga natitirang epekto ng vote-rigging allegations noong nakaraang taon, pati na rin ang mga late withdrawals dahil sa visa hurdles at isang commercial dispute.
Pero ang talagang game-changer dito ay ang pagiging first married woman at first mother ni Barreto na nakuha ang titulo. Isang malaking milestone ito para sa pageant dahil tatlong taon na noong inalis ng organizers ang lumang rule na nagbabawal sa mga asawa at ina na sumali. Deserve na deserve ang representation na ito!
Sa mismong coronation night, dumaan muna sa preliminary judges' scores ang mga candidates bago hinati ang field. May 30 semifinalists na sumabak sa swimwear showcase, hanggang sa 12 na lang ang naiwan para sa evening gown round, at top five na lang ang sumagot sa final questions tungkol sa global leadership at relevance ng contest.
Naging highlight ang sagot ni Barreto nang tanungin siya kung anong human quality ang hindi dapat iwanan habang umuunlad ang artificial intelligence. Sumagot siya sa Spanish na the best thing is to use it responsibly. Dinagdag pa niya na kung ang AI na raw ang naglalagay sa panganib sa ating values, ibig sabihin ay hindi talaga ito values, dahil ang tunay na values ay makikita sa pagiging consistent ng sinasabi at ginagawa ng isang tao, lalo na kapag mahirap na itong panindigan.
Sana all consistent ang values, 'di ba?