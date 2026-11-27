Kapuso stars at Gawad Lasallianeta 2027: Todo-nomination ang GMA!
Grabe ang dominance ng GMA Network sa listahan ng nominees para sa Gawad Lasallianeta 2027. Sa Facebook na nag-reveal ng mga nominees sa iba't ibang entertainment categories, pasok agad ang GMA Network bilang nominee para sa Most Outstanding Media Company.
Pagdating naman sa mga paborito nating stars, hindi nagpa-late ang mga Kapuso. Nominated bilang Most Outstanding Brand Endorser sina Dingdong Dantes, Dennis Trillo, Jennylyn Mercado, at Heart Evangelista. Siyempre, pagdating sa influence,’di mawawala ang A-listers na sina Marian Rivera, Dennis Trillo, at Alden Richards na’y nominees para sa Most Influential Celebrity. Let's be honest, deserve naman kasi talaga nila ang spot na 'to.
Bida sa Digital at Pelikula
Pag-usapan naman natin ang digital movies at series kung saan nagningning sina Mika Salamanca para sa The Secrets of Hotel 88 at Barbie Forteza para sa Honor Thy Mother bilang nominees for Most Outstanding Actress. Hindi rin papatalo ang mga leading men dahil nominated sina Alden Richards para sa Love, Siargao at Will Ashley para sa Delivery Boi bilang Most Outstanding Actor in a Digital Movie/Series.
Sa movie category naman, pasok si Pokwang bilang nominee for Most Outstanding Film Actress dahil sa kanyang performance sa 2 Valid IDs. Kitang-kita talaga ang range ng acting pagdating sa mga pelikula.
Radio at Talk Show Vibes
Hindi lang sa TV at movies ang hatak, dahil pati ang Barangay LS 97.1 ay naka-score sa dalawang categories: Most Outstanding FM DJs at Most Outstanding FM Radio Station. Sa talk show side, nominated sina Buboy Villar at Chariz Solomon ng Your Honor, pati na rin si Boy Abunda ng Fast Talk with Boy Abunda para sa Most Outstanding Entertainment Talk Show Host at Most Outstanding Entertainment Talk Show. Kasali rin sa nominations ang Gandang Gabi Vice New Season ni Vice Ganda.
Reality, Variety, at Comedy
Sa Most Outstanding Competition/Reality Show, ang daming Kapuso programs ang kasali gaya ng Stars on the Floor, Family Feud, The Clash Teens, The People Have Spoken, at Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0. Kasabay nito, nominated din bilang Most Outstanding Competition/Reality Show Host sina Alden Richards, Dingdong Dantes, Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, Heart Evangelista, at ang PBB host squad.
Variety shows naman ang usapan, at’di mawawala ang TiktoClock at All-Out Sundays sa listahan ng Most Outstanding Variety Show, pati na ang kanilang mga stars sa host category. Kasali rin dito ang noontime program na It's Showtime sa parehong categories. Pagdating naman sa tawanan, nominated si Michael V. bilang Most Outstanding Comedian, habang ang mga shows na Pepito Manaloto, Bubble Gang, at The Boobay and Tekla Show ay naglalaban-laban para sa Most Outstanding Comedy Show.
Teleseryes at Young Stars
Para sa mga young talents, nominated bilang Most Outstanding Young Star sina Euwenn Mikaell, Juharra Asayo, Erin Espiritu, at Argus Aspiras. Sa supporting roles, pasok sina Kris Bernal para sa House of Lies at Shuvee Etrata para sa The Master Cutter.
Sa lead roles naman, nominated sina Beauty Gonzalez para sa House of Lies at Kylie Padilla para sa Taskforce Firewall bilang Most Outstanding Actress. Si Dingdong Dantes naman ang nominated para sa Most Outstanding Actor in a Lead Role dahil sa kanyang performance sa The Master Cutter. Para naman sa Most Outstanding Teleserye, kasali ang The Master Cutter at House of Lies.
Ang voting para sa 9th Gawad Lasallianeta ay eksklusibo lang para sa mga members ng Lasallian community. Mark your calendars dahil ang awarding ceremony ay mangyayari sa January 25, 2027, sa campus ng De La Salle Araneta University.
Sino kaya sa mga Kapuso ang mag-uuwi ng trophy sa January?