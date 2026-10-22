Sarah Geronimo, nag-low profile sa concert ni Regine Velasquez sa gitna ng pregnancy rumors
Kahit may mga us-usapan tungkol sa pagbubuntis, sumulpot pa rin si Sarah Geronimo kasama ang asawang si Matteo Guidicelli sa huling gabi ng “Finale” concert ni Regine Velasquez. Pero imbes na tumambay sa regular audience seats gaya ng ibang celebrities, namataan ang mag-asawa sa isang private suite sa Level 3 ng venue para manatiling malayo sa crowd.
May kumalat na video sa TikTok mula sa isang concertgoer na nagpapakitang pumapalakpak sina Sarah at Matteo habang binibigyang-pugay ni Ogie Alcasid si Regine sa show. Na-mention din ni Alcasid ang presence ng singer na si Sarah, at nang itanong ni Regine kung nasaan ito, itinuro ni Ogie ang upper section ng arena para batiin siya, na naging dahilan ng hiyawan ng mga tao.
Ang pagpapakita ni Sarah sa concert ay kasabay ng mga espekulasyon na siya at si Matteo ay nag-eexpect na ng kanilang first child. Nagsimula ang chika matapos makatanggap si Matteo ng congratulatory post mula sa isang kaibigan na tinawag siyang soon-to-be daddy. Ayon pa sa kaibigang ito, si Matteo mismo ang nag-confirm ng pregnancy ni Sarah, bagaman binura na ang nasabing post. Sa ngayon, wala pang official comment o confirmation mula sa mag-asawa tungkol sa mga rumors na ito.
Matagal nang tinitingnan si Sarah bilang rightful successor ni Regine sa local music scene, lalo na't nanalo siya sa talent show na “Star for a Night” noong 2003 na hinu-host ni Regine. Nagkaroon na rin ang dalawa ng collab concert noong February 2020, kung kailan din nagpakasal sina Sarah at Matteo sa isang secret civil ceremony.